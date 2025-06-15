По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, предстоящий саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде демонстрирует не единство, а разъединение западных государств. Об этом сообщают Argumenti.ru

Он добавил, что фактически страны Старого Света и Штаты разделил главный вопрос, на котором как раз замкнут весь новый пакет санкций Брюсселя – это потолок на цену на отечественную нефть.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится ввести санкции на нефть из России без одобрения США.