Зеленский «объяснил» причины откладывания контрнаступления
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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ, которое планировалось весной, было отложено якобы из-за того, что украинским войскам было недостаточно вооружения. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на издание Politico.
По словам президента Незалежной, именно поэтому Вооруженные Силы РФ смогли создать ряд рубежей обороны.
Ранее российский лидер Владимир Путин в рамках встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил, что украинское контрнаступление терпит поражение.