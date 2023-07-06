Зеленский объяснил, зачем на самом деле Киеву нужны F-16

Украины должна во что бы-то ни стало получить от своих западных партнеров вожделенные истребители F-16, заявил президент страны Владимир Зеленский. Иначе мир ждет волна зернового голода.

Как отметил украинец в интервью CNN, истребители F-16 нужны Киеву для контроля морских путей в районе Одессы при срыве зерновой сделки. По мнению Зеленского, именно в Одессе начинается тот самый зерновой зеленый коридор, который якобы так важен для всего мира.

«Сегодня, если русские начнут блокировать этот коридор, нам нечего будет ответить на это, но F-16 дают нам возможность построить оборону этого коридора», — отметил он.

В то же время Зеленский признал в беседе с журналистами, что сколько бы Запад не дал Украине истребителей, страна вряд ли сможет доминировать в воздухе, имея преимущество над ВКС РФ.

«Речь идет только о том, чтобы быть равными. Проводить контрнаступление «очень трудно без воздушного прикрытия», - посетовал президент Украины.

Напомним, в Евросоюзе и США предложили придерживающимся нейтральной позиции в украинском конфликте странам встретиться для обсуждения «формулы мира» президента Зеленского на «саммите мира». В настоящее время Брюссель и Вашингтон ведут поиск площадки, на которую пригласят, в частности, представителей из Индии, Бразилии и ЮАР.