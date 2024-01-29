Зеленский обнародовал декларации о своих доходах и имуществе за 2022 год

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей семьей заработал свыше 3,5 миллионов гривен за 2022 год. Об этом сообщили представители его офиса на официальном интернет-ресурсе органа.

Сообщается, что Зеленским были обнародованы декларации об имуществе и доходах за 2021-й и 2022-й годы. Согласно этому документу, доход главы украинского государства и его семейства в позапрошлом году составил почти 3,7 миллиона гривен или около $99 тысяч.

Согласно информации офиса, в 2021 году доходы Зеленского были почти втрое выше и составили около 11 миллионов гривен. Примерно половина данной суммы состоит из зарплаты в качестве главы украинского государства, процентов из банка и дохода от сдачи своей недвижимости в аренду.

По той же информации, еще больше Зеленский заработал в 2020-м году, ведь по сравнению с ним, его последующие доходы сократились более чем на 10 миллионов гривен. Представители офиса уточнили, что в 2021-2022 годах изменений в активах, недвижимости и автомобилях президента не было.

Ранее директор СВР Нарышкин заявил, что президент Украины пляшет под американскую дудку из-за наличия компромата на него.