Зеленский обратился к украинцам на фоне цветов российского флага

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на необычный фон во время последнего видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. Она указала, что там были цвета российского флага.

Захарова в личном блоге в Telegram опубликовала кадр из выступления украинского лидера, где отчетливо видны цвета российского флага — белый, синий и красный. Хотя картинка, изображающая некий герб, была маленькая, не заметить эти цвета при актуальных событиях сложно.

«На фоне триколора уже начал выступать?» — задалась вопросом Захарова, сопроводив пост смеющимся котом.

Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства уже обвиняла Зеленского в пренебрежительном отношении к собственным гражданам.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова резко ответила на возмущение главы МИД Украины, которого возмутили поздравления Запада с Днем России.