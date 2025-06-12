Захарова резко ответила на возмущение главы МИД Украины из-за Дня России
Захарова призвала Сибигу вспомнить про рефрижераторы с телами украинцев
Фото: [Мария Захарова приветствует участников Форума педагогов Подмосковья/Медиасток.рф]
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко ответила главе украинского МИД Андрею Сибиге, возмутившемуся поздравлениями западных стран с Днем России.
В своем телеграм-канале российский дипломат указала на более актуальную проблему Украину под режимом Зеленского. Она подчеркнула, что украинской стороне следовало бы больше беспокоиться о судьбе тел погибших соотечественников, чем о дипломатических жестах со стороны других стран.
«Нормальный человек сказал бы, что ему «особенно неприятно» было видеть, как рефрижераторы с телами украинцев его хозяин запрещает забирать для достойного погребения. Но нет. Чужая радость вызывает больше расстройства, чем свое горе. Гоголь, конечно, был гением — все описал», — написала Захарова.
Она добавила, что такая реакция Киева напоминает сюжеты из классической литературы, где формальное преобладает над существенным.
Напомним, глава украинского МИД Сибига раскритиковал поздравления США и других стран по случаю Дня России.
Ранее сообщалось, что Мария Захарова назвала отказ Киева забрать тела доказательством его неонацистской сути.