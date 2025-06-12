В своем телеграм-канале российский дипломат указала на более актуальную проблему Украину под режимом Зеленского. Она подчеркнула, что украинской стороне следовало бы больше беспокоиться о судьбе тел погибших соотечественников, чем о дипломатических жестах со стороны других стран.

«Нормальный человек сказал бы, что ему «особенно неприятно» было видеть, как рефрижераторы с телами украинцев его хозяин запрещает забирать для достойного погребения. Но нет. Чужая радость вызывает больше расстройства, чем свое горе. Гоголь, конечно, был гением — все описал», — написала Захарова.

Она добавила, что такая реакция Киева напоминает сюжеты из классической литературы, где формальное преобладает над существенным.

Напомним, глава украинского МИД Сибига раскритиковал поздравления США и других стран по случаю Дня России.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова назвала отказ Киева забрать тела доказательством его неонацистской сути.