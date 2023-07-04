Зеленский обсудил ситуацию в России с президентом Франции Макроном

Президент Украины Зеленский обсудил с президентом Франции Макроном обстановку в РФ. Об этом политик рассказал подписчикам в своих соц. сетях.

В своем посте Зеленский сообщил, что в ходе разговора с Макроном, политики обсудили ситуацию в РФ и на территории боевых действий на Украине. Президент также заявил, что сейчас является необходимым действовать решительно, как в военных, так и в политических вопросах. Зеленский завершил свой пост, отметив важность предстоящей встречи в Вильнюсе и ее результативности.

Президент Украины также отозвался о разговоре с Макроном, как о полезном и результативном.

Накануне Зеленский призвал президента США Байдена пригласить страну в НАТО заранее, до саммита. Он считает, что приглашение Украины в альянс стало бы отличным стимулом для украинских бойцов.

Сам Зеленский не сможет прибыть на саммит. Его пресс-секретарь сообщил, что визит лидера в Вильнюс зависит от ситуации в стране.