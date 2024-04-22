Зеленский обвинил Путина в желании вторгнуться в Балтийские страны

Украинский президент Владимир Зеленский обвинил российского коллегу Владимира Путина в желании вторгнуться в Балтийские страны после победы над Киевом. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью для американского телевизионного канала NBC .

Президент Украины заявил, что последствиями поражения украинской стороны в текущем конфликте станет вторжение России на территорию Балтийских государств. Более того, Зеленский выразил мнение, что после этого, «под ударом» с российской стороны окажутся также Польша, и частично, Германия.

По словам политика, если Украина понесет поражение в текущем конфликте, следом РФ начнет конфликт с Балтийскими странами. После победы над ними, под ударом будет Польша и часть ФРГ, добавил он. Таким образом, Путин пытается «вернуть влияние Советского союза», убежден Зеленский.

Ранее политолог Булавицкий вспомнил о пяти невыполненных предвыборных обещаниях Зеленского.