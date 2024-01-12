Зеленский обвинил США в отсутствии денег на украинских пенсионеров

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал позицию кандидата в президенты Соединенных Штатов Рона Десантиса и республиканцев в конгрессе, блокирующих помощь Украине. Зеленский заявил, что такие промедления наносят ущерб государственному бюджету Украины и ставят под удар уязвимые категории граждан, таких как пенсионеров. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Президента Украины спросили о его отношении к словам Десантиса, возмущенного тем, что американские деньги уходят на украинских чиновников и пенсионеров. Зеленский заявил, что Десантис может поменять позицию и выделять миллионы на украинских военных.

Зеленский напомнил, что республиканцы отказались от выделения зарплат для украинских солдат, оставив решение этого вопроса на саму Украину. Украинский президент подчеркнул, что его страна нуждалась в помощи «на бюджет». Он заявил, что если финансовая помощь задержится, то пострадают уязвимые категории украинцев, в том числе, и пенсионеры, которые не смогут жить без пенсии.

По словам Зеленского, Десантис еще молодой и не осознает важность поддержки пенсионеров в стране, участвующей в военном конфликте. Президент Украины заявил, что более 70% денег, выделенных Киеву на вооружение, остались в Штатах. Он подчеркнул, что эти деньги «получали люди, в том числе и американские пенсионеры».

Недавно украинский министр обороны Рустем Умеров сообщил о подготовке новой редакции закона о мобилизации населения страны.