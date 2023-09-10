Зеленский обвинил Запад в неискренности

Украинский президент Владимир Зеленский выразил сомнения в искренности некоторых западных партнеров своего государства, пообещавших ранее «всегда» оказывать поддержку Украине. Об этом он рассказал во время беседы с британским журналом Economist .

В интервью украинский лидер сообщил, что во время таких заявлений, у него «срабатывает интуиция». Он отметил, что каждый раз, когда он читает или слышит слова о вечном партнерстве с Киевом, ему вспоминается, что автор заявления находится не на территории страны, и не с украинским народом.

Журналисты из Economist также подчеркнули, что при произношении этих слов, президент Украины продемонстрировал свое разочарование, разведя руки в соответствующем жесте.