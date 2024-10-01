Зеленский охарактеризовал ситуацию на фронте как «очень, очень сложную»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что обстановка на линии фронта для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается крайне трудной. Он подчеркнул, что осенью украинским войскам предстоит приложить максимум усилий для достижения поставленных целей, передает РБК.

«Я выслушал доклады по каждому из наших фронтов, оценил наши возможности, будущие перспективы и конкретные задачи: ситуация действительно очень, очень сложная. Все, что мы можем сделать этой осенью, должно быть сделано. Успех зависит от каждого члена «команды Украины», — отметил он.

Зеленский также добавил, что в настоящее время ведется активная подготовка к встрече в Рамштайне, на которой западные партнеры получат «все необходимые детали и аргументы с нашей стороны для достижения результатов в предстоящие месяцы, как на фронте, так и в сфере дипломатии».

Ранее сообщалось, что Байден может рассмотреть возможность ускорения статуса заявки Украины на членство в НАТО.