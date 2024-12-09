Премьер Эстонии прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал прибыл в Киев, о чем сообщил в социальных сетях. Глава правительства Эстонии планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также он намерен обсудить важные вопросы с украинским премьером Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Михал подчеркнул, что для Эстонии важной задачей является поддержка Киева «до победного конца». Он считает, что успех Украины станет триумфом для США и Европы.

Ранее сообщалось, что кандидат в канцлеры ФРГ Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев.