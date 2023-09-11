Зеленский отчитался перед Бербок о выполнении рекомендаций Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался перед министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок о выполнении рекомендаций Европейской комиссии. Об итогах встречи с главой немецкого МИДа украинский лидер написал в своих соцсетях.

28 февраля 2022 года Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. 17 июня Еврокомиссия поддержала предоставление Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС. Странам были поставлены требования, которые необходимо выполнить, чтобы не потерять свой статус.

Украинские власти в рамках этих требований должны завершить реформу законодательной базы в вопросе нацменьшинств, а также провести судебную реформу и бороться с коррупцией.

«Во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербанк обсудили наше оборонное взаимодействие, защиту гражданской жизни на Украине, в частности, нашей энергетики... Также обсудили нашу европейскую интеграцию - прогресс в выполнении рекомендаций Европейской комиссии», – сообщил Зеленский.

Он также раскрыл подробности разговора с Бербок. Зеленский уточнил, что рассказал представителю Германии о потребностях Украины в необходимости усилить систему противовоздушной обороны. Он также отметил важность дополнительных поставок артиллерии.

На данный момент членами Евросоюза являются 27 государств. Последней страной, интегрировавшейся в союз, стала Эстония. Это произошло в 2004 году. Сейчас семь стран имеют статус кандидата в члены ЕС – Украина, Албания, Северная Македония, Турция, Черногория, Сербия и Молдавия.

Также в один день с Украиной и Молдавией заявку на вступление в Европейский союз подала Грузия.