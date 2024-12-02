Политолог Юрий Кот прокомментировал заявление экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности сохранения контроля России над освобожденными ею территориями, сообщило интернет-издание «Абзац».

Политолог Юрий Кот высказал мнение, что Запад готов к потере части Украины. Однако лидеры согласятся на такое решение исключительно с целью сохранения контроля над оставшейся частью территорий. По мнению эксперта, таким образом Запад сможет приблизиться к России, чтобы в будущем начать новый конфликт.

«Заявление Столтенберга – это не слив Украины, а, наоборот, борьба за нее», — отметил эксперт.

Эксперт предполагает, что Запад подобными заявлениями хочет добиться единственной цели — начать мирный переговорочный процесс. Пользуясь перемирием, Украину продолжать снабжать техникой и оружием.

«Все это продиктовано единственной задачей: максимально перевооружить оставшуюся часть Украины, накачать ее боевиками и вновь развязать кровавую войну», – полагает эксперт.

Политолог Юрий Кот располагает информацией, что часть граждан Украины верит в счастливое будущее страны в составе НАТО и ЕС, однако другая часть ожидает скорейшего установления контроля над территориями со стороны России.

Ранее сообщалось, что Столтенберг допустил временную потерю украинских территорий.