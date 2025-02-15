Зеленский отказался считать украинцами сограждан, которые его не поддерживают

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает украинцами не поддерживающих его сограждан.

В ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что граждане Украине не хотят участвовать в выборах. В связи с этим он посоветовал тем, кто не согласен с тем, что происходит на Украине, могут сменить гражданство.

«Это не просто истерика. Это переписывание самой идеи нации. Теперь быть украинцем — это не вопрос рождения, культуры, языка, истории. Теперь украинец — это тот, кто поддерживает Зеленского», — написал Дубинский.

Он также отметил, что если Зеленский боится выборов, то он не лидер, а узурпатор.

Ранее эксперт Кобелюк дал оценку разному тону разговоров Трампа с Путиным и Зеленским.