Зеленский отправил в отставку глав четырех районов Киева

Из текста следует, что в отставку отправлены главы Подольского, Святошинского, Деснянского и Днепровского районов украинской столицы. Кроме того, Зеленский уволил трех руководителей местных администраций.

Ранее киевляне обратили внимание на неудовлетворительное состояние бомбоубежищ и их недоступность и потребовали от властей навести порядок. В начале июня люди, которые хотели укрыться во время воздушной тревоги в бомбоубежище в поликлинике Деснянского района, не смогли попасть в него, так как оно оказалось закрытым. Из-за этого погибло три человека, в том числе ребенок.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе будет проведена проверка.

В середине июня украинские СМИ сообщили о том, что власти Украины могут уволить Кличко. По информации источника, на его должность претендует глава Офиса президента Андрей Ермак.