Зеленский отреагировал на объявленное Путиным пасхальное перемирие

Украина будет действовать зеркально по вопросу пасхального перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным, заявил глава украинского режима Владимир Зеленский. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — говорится в публикации.

Также Зеленский добавил, что если на фронте установится полная тишина, то Киев готов продлить перемирие и по окончании пасхальных суток 20 апреля. Ответ России на предложение «покажет ее истинные намерения», добавил политик, отметив, что «30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия».

Ранее сообщалось о том, что в Белом доме высказались о реакции Трампа на предложение посетить Украину.