В Белом доме высказались о реакции Трампа на предложение посетить Украину

В Вашингтоне прокомментировали ситуацию.

На регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что пока ничего не может сказать о возможном визите Трампа на Украину.

Она отметила, что не спрашивала президента об этом, но думает, что предложение он видел.

«Я могу спросить у него, что он думает [об этом]. Я совершенно точно не могу объявить о каких-либо планах возможного визита на Украину», — сказала Ливитт.

Ранее сообщалось о том, что Белый дом допустил налаживание экономического партнерства с Россией.