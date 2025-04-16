В Белом доме высказались о реакции Трампа на предложение посетить Украину
Белый дом нечего не смог сообщить о якобы возможном визите Трампа на Украину
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Президент Украины Владимир Зеленский направил американскому лидеру Дональду Трампу приглашение посетить Украину.
В Вашингтоне прокомментировали ситуацию.
На регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что пока ничего не может сказать о возможном визите Трампа на Украину.
Она отметила, что не спрашивала президента об этом, но думает, что предложение он видел.
«Я могу спросить у него, что он думает [об этом]. Я совершенно точно не могу объявить о каких-либо планах возможного визита на Украину», — сказала Ливитт.
Ранее сообщалось о том, что Белый дом допустил налаживание экономического партнерства с Россией.