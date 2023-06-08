Зеленский отрицает причастность Украины к подрыву «Северных потоков»

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность Киева к диверсиям на «Северных потоках». В интервью изданиям Bild (Роскомнадзором заблокировано на территории РФ), Die Welt и Politico, украинский лидер отметил, что никогда бы не отдал приказ подорвать трубопроводы.

«Я ничего не знал, на 100 процентов. Я сказал: «Покажите нам доказательства. Если предполагается, что это сделали наши военные, покажите нам доказательства», – сказал Зеленский.

Трубопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были подорваны 26 сентября 2022 года. В момент взрыва прокачка газа по ним не осуществлялась. Расследованием диверсий занимается Германия, Дания и Норвегия.

В западных СМИ появились версии, согласно которым в подрыве трубопроводах нашли украинский след. По данным немецких следователей, к инциденту может быть причастна яхта «Андромеда», которую спецслужбы Украины могли использовать для того, чтобы подплыть к «Северным потокам».

5 июня корреспондент портала Grayzone сообщил, что обнаружил на месте подрывов ботинок, который обычно носят дайверы украинской армии и армии США.

Лауреат Пулитцеровской премии, который ранее опубликовал свое расследование подрывов на «Северных потоках», сообщил в материале, что к диверсиям причастны спецслужбы США. Белый дом любые обвинения в свой адрес отвергает.