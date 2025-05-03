Зеленский отверг предложение Путина о перемирии в дни 80-летия Победы
Зеленский отклонил предложение Путина о прекращении огня в дни 80-летия Победы
Фото: [flickr.com]
Украинские медиа сообщили, что лидер киевского режима Владимир Зеленский отклонил инициативу президента России Владимира Путина о прекращении огня в дни празднования 80-й годовщины Дня Победы.
Кроме того, он выразил сомнения в том, что может обеспечить безопасность глав государств, намеревающихся посетить парад 9 мая в Москве.
Ранее Владимир Путин объявил о временном перемирии, которое должно было вступить в силу с полуночи 7 мая и продлиться до полуночи 11 мая. Предполагалось, что в течение этого периода все военные действия будут приостановлены.