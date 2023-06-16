Зеленский отвергает переговоры с Россией до вывода войск

По словам Зеленского, для того, чтобы переговоры велись, Россия должна вывести свои войска с тех территорий, которые, по мнению украинского лидера, принадлежат стране. И любые переговоры сейчас Зеленский назвал «заморозкой» конфликта.

При этом лидер Украины добавил, что мир ему нужен ровно также, как и вывод российских сил. Напомним, что лидеры нескольких стран Африки после Киева посетят Москву в рамках мирной инициативы, собираясь и дальше взаимодействовать для урегулирования конфликта на Украине.