Владимир Зеленский заявил, что снижение минимального возраста мобилизации до 18 лет на Украине не имеет смысла в условиях нехватки вооружений. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Зеленский подчеркнул, что призыв молодых людей в армию без должного оснащения негативно скажется на обороноспособности страны.

«Зачем мобилизовать еще больше молодых людей? Чтобы было еще больше без оружия?» — сказал он.

Во время президентства Джо Байдена США подчеркивали необходимость снижения порога мобилизации на Украине до 18 лет, однако украинская сторона отвергала этот призыв. Зеленский отметил, что основная проблема ВСУ заключается именно в нехватке оружия, а не в недостатке личного состава. Он уверен, что мобилизация без соответствующих ресурсов не приведет к положительным результатам.

Как ранее отмечало издание The Washington Post (WP), США продолжают настаивать на том, что разрыв в численности войск важнее для успеха на фронте и Зеленский столкнулся с растущим давлением с этой стороны. Весной на Украине уже были ужесточены правила призыва в армию. Власти планировали мобилизовать 200 тыс. человек до конца 2024 года.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также отмечал, что текущая мобилизация не закрывает потребности армии в личном составе.

Мобилизация на Украине проходит с 2014 года. Всеобщая мобилизация была объявлена в марте 2022 года после начала РФ специальной военной операции (СВО). В соответствии с подписанным Зеленским указом под мобилизацию попадают мужчины возрастом от 27 до 60 лет. Экс-министр обороны Алексей Резников заявлял, что власти Украины планируют мобилизовать до 1 млн человек.

Ранее Владимир Зеленский назвал свою версию срыва Стамбульских переговоров в 2022 году.