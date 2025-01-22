Владимир Зеленский впервые рассказал о том, почему были сорваны Стамбульские переговоры между Украиной и Россией весной 2022 года. По словам украинского лидера, причиной тому стало нежелание Киева отступить.

Такую версию политик высказал изданию ТСН. По данным журналистов, Зеленский отметил, что его попросили покинуть пост президента Украины, а заменили бы его пророссийским Виктором Медведчуком.

Ранее же украинский президент говорил о том, что Россия просто не готова принять нейтральный статус Украины и вопрос русского языка в стране, объясняя отказ от Стамбульских переговоров.

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский допустил тот факт, что США могли бы расширяться за счет территории России, а точнее - смещения российских границ.