Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск на Украину

Киев не намерен приглашать на Украину боевой иностранный контингент, однако не прочь принять в стране зарубежных инструкторов, которые смогут поделиться опытом с ВСУ, считает украинский президент Владимир Зеленский.

Таким образом он прокомментировал недавние воинственные заявления своего коллеги из Франции Эммануэля Макрона, заявлявшего, что Париж всерьез рассматривает идею отправки французских военных на помощь Киеву.

В субботу, 6 апреля, в эфире украинского телемарафона «Единые новости» Зеленский отметил, обучать бойцов ВСУ у иностранных коллег получится гораздо быстрее, чем заниматься отправкой и размещением регулярных бригад.

«Также мы за предложение инициативы быть на границе. Как мы можем отказываться? Если они такое предлагают и будут приезжать, мы только будем поддерживать», — сказал Зеленский.

Президент ответил на вопрос, почему Украина не приглашает западные армии. Со слов Зеленского, Киев боится, что Москва «поднимет хайп» по всему миру и, таким образом, якобы начнет раскалывать единство стран западных стран.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее мы писали, что Макрон отказался от помощи НАТО при столкновении с Россией на Украине.