WSJ: Макрон отказался от помощи НАТО при столкновении с Россией на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не нуждается в помощи США и НАТО в случае, если отправит французских военных на Украину. Об этом ссылаясь на источники сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Собеседник издания отметил, что возможным ударом РФ по французским военным всерьез обеспокоена администрация нынешнего президента США Джозефа Байдена. Он уточнил, что подобный сценарий развития событий грозит вовлечением других западных стран в конфликт с Россией.

Макрон в конце февраля, выступая на конференции, посвященной Украине, заявил, что страны Европейского союза (ЕС) и США обсуждают возможность отправки своих военных на территорию Украины для того, чтобы усилить ВСУ.

Вскоре после этого заявления мировая общественность начала активно обсуждать такой вариант развития событий, однако некоторые страны, в числе которых США, Греция, Италия, опровергли такую возможность.

Ранее в МИД РФ сообщили, на территории Украины воют наемники из Швеции.