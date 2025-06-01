Число пострадавших из-за подрыва моста в Брянской области выросло вдвое

В результате чрезвычайного происшествия в Брянской области пострадали 69 человек, включая троих детей. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Телеграм-канале.

По словам руководителя области, трое пострадавших находятся в критическом состоянии, в том числе один несовершеннолетний. В больницы были доставлены 44 человека. Ещё 22 человека получают медицинскую помощь на дому.

«Информация по пострадавшим в Выгоничском районе. К этому часу количество пострадавших составляет 69 человек», — говорится в сообщении.

Богомаз добавил, что в числе пострадавших значатся трое детей.

Напомним, 31 мая в субботу в 22:44 в районе населенного пункта Выгоничи произошло обрушение моста, предположительно, из-за подрыва опорной конструкции. В этот момент по мосту проезжал грузовой автомобиль «Мираторга», а под ним проходил пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Климов — Москва».

Состав столкнулся с рухнувшим мостом, в результате чего локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов.

В результате происшествия погибли семь человек.

Ранее сообщалось, что под завалами обрушившегося моста и поезда и может оставаться годовалый ребенок.