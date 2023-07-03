Зеленский подтвердил взрывы в здании СБУ в Сумах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Сумах произошел взрыв. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Зеленский заявил, что по зданию СБУ был нанесен воздушный удар.

«К сожалению, у нашего государства пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию», – сказал Зеленский.

Ранее ряд российских и украинских СМИ сообщили, что в Сумской области раздались взрывы. По информации канала «Рыбарь», ВС РФ нанесли удар беспилотниками «Герань-2» по объектам ВСУ.

По информации источника, по зданию СБУ было три прилета. Также, по предварительным данным, потери противника в результате атаки составили десятки человек. Также «Рыбарь» отмечает, что воздушная тревога в Сумской области сработала только после третьего прилета «Герани».

В конце мая Зеленский призвал Южную Корею передать Украине системы ПВО.

30 июня Дания объявила о выделении нового пакета военной помощи Киеву. В него в том числе вошли системы ПВО. Всего эта помощь оценивается в 190 млн долларов.