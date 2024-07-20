Зеленский похвастался в соцсетях своей скорой встречей с Трампом

Продолжающий оставаться у власти на Украине президент Владимир Зеленский анонсировал, по итогам телефонных переговоров с миллиардером и кандидатом на пост главы Белого дома от республиканцев Дональдом Трампом, свою личную встречу с политиком, что должна произойти в ближайшем будущем.

Напомним, в минувшую пятницу, 19 июля, состоялся телефонный разговор между просроченным президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Республиканской партии, кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, что был инициирован по просьбе украинской стороны.

Как написал позже украинский президент на своей странице в соцсети X, он якобы договорился с экс-президентом США Дональдом Трампом на личной встрече обсудить, как построить мир более справедливым и прочным.

«Мы договорились с Трампом обсудить на личной встрече, какие шаги могут сделать мир справедливым и действительно прочным», — сообщил Зеленский.

Также, комментируя недавнее покушение на собеседника, Зеленский пожелал Трампу абсолютной безопасности в будущем и полноты сил.