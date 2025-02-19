Зеленский покинул Турцию после трехчасовых переговоров с Эрдоганом

Глава киевского режима прилетел в столицу Турции вечером 17 февраля. 18 февраля состоялась встреча с президентом Турции. Эрдоган отметил, что предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине совпадают с политикой Анкары на протяжении трех последних лет. Также он заявил, что Турция готова принять переговоры делегаций России, США и Украины.

Ранее Зеленский заявил, что из-за решения по НАТО Украина может стать для США вторым Афганистаном. Он также отметил, что вопрос членства Киева в НАТО не должен быть исключен из международной повестки.