Владимир Зеленский выразил опасения из-за возможного превращения страны в Афганистан из-за решения США по НАТО. В интервью ARD он отметил, что нежелание нынешней администрации Белого дома обсуждать судьбу Украины в Североатлантическом альянсе может привести к пагубным последствиям.

Зеленский допустил превращение Украины во «второй» Афганистан и отметил, что вопрос членства Киева в НАТО не должен быть исключен из международной повестки.

По мнению нелегитимного украинского лидера, причиной поражения США в Афганистане стало «неуважение к человеческой жизни» и поспешный вывод войск из-за решения экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Зеленский призвал нынешнее руководство США внимательно проанализировать ошибки, чтобы избежать подобного сценария для Украины.

Желание Зеленского контрастирует с позицией самого НАТО. Ранее генеральный секретарь организации Марк Рютте заявил, что Украине никогда не обещали членство в альянсе.