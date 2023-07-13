Зеленский положительно высказался об итогах саммита НАТО

В своем посте Зеленский заявил, что по итогам саммита стало ясно, что Украина наверняка войдет в НАТО. Он рассказал, что это был первый случай, когда все члены поддержали вхождение Украины в состав, и более того, большая их часть даже настаивает на данном решении. Украинский президент также сообщил подписчикам, что в Вильнюсе было принято решение об увеличении объемов военной помощи Киеву.

Несмотря на заявления лидера, вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк разочаровалась в саммите, охарактеризовав его итоги, как исчерпывающие из-за того, что Украина так и не получила окончательного приглашения в НАТО. Но при этом, она напомнила, что альянс все еще остается для Киева самой большой гарантией безопасности.