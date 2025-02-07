Зеленский получил грозное предупреждение от Трампа

По словам Трампа, администрация уже сообщила Зеленскому о каком-либо эквиваленте денег американских налогоплательщиков и напомнила, что пользоваться США никому не позволят, как это было при демократе.

«Мы вложили столько денег и говорим, когда это прекратится, мы хотим увидеть конец», — сказал Трамп.

Напомним, что прошлый президент Джо Байден объявлял о выделении военной помощи Украине примерно на $2,5 млрд в декабре 2024 года, за месяц до сложения полномочий. Пришедший на место демократа республиканец Дональд Трамп отменил многие указы бывшего лидера, ужесточил торговую и миграционную политику. Кроме того, политик не выражал желания увеличивать помощь Украине.

Ранее сообщалось, что специальный уполномоченный президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Трамп планирует завершить конфликт на Украине перед сделкой по ресурсам.