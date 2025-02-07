Келлог: Трамп намерен прекратить бои на Украине перед сделкой по ресурсам

Специальный уполномоченный президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог, комментируя информацию о потенциальной сделке с Киевом по ресурсам, отметил в интервью для New York Post, что сначала необходимо остановить боевые действия, а затем начать переговорный процесс.

Трамп в понедельник, 3 февраля, заявил, что от Украины ожидается предоставление гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь от Вашингтона.

Келлог подчеркнул, что и Украине, и России придется пойти на некоторые уступки для достижения мирного соглашения, сделка может не устроить каждую из сторон. Он также добавил, что конфликт на Украине не может быть разрешен без диалога между Москвой и Киевом.

Келлог отметил, что Трамп верит, что мирный договор будет «хорошим» как для Российской Федерации, так и для Украины. Он подчеркнул готовность Трампа усилить санкции против России «для разрешения конфликта» на Украине, особенно в сфере добычи нефти и экспорта.

Ранее сообщалось, что Трампа уличили в нежелании признать победу России над Украиной.