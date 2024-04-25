Зеленский пообещал, что исход украинского конфликта понравится далеко не всем
Фото: [t.me/V_Zelenskiy_official]
Украинский президент Владимир Зеленский, сообщил, что он совсем не уверен, что результаты украинского конфликта понравятся всем людям. Его слова привел телеканал Fox News.
По мнению украинского лидера, Киев должен победить в текущем конфликте. Правда, это может далеко не всем понравиться.
«Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы», - указал он во время интервью.
Ранее Зеленский обвинил Владимира Путина в желании вторгнуться в страны Прибалтики. По его мнению, такая попытка будет обязательно сделана, если Украина потерпит поражение. Помимо этого, под ударом будут находиться еще две страны – Польша и Германия.