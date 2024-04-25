Зеленский пообещал, что исход украинского конфликта понравится далеко не всем

Украинский президент Владимир Зеленский, сообщил, что он совсем не уверен, что результаты украинского конфликта понравятся всем людям. Его слова привел телеканал Fox News.

По мнению украинского лидера, Киев должен победить в текущем конфликте. Правда, это может далеко не всем понравиться.

«Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы», - указал он во время интервью.

Ранее Зеленский обвинил Владимира Путина в желании вторгнуться в страны Прибалтики. По его мнению, такая попытка будет обязательно сделана, если Украина потерпит поражение. Помимо этого, под ударом будут находиться еще две страны – Польша и Германия.