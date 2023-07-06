Зеленский пообещал карать и репрессировать сторонников РФ, когда вернет утраченные территории

Поддержавших переход под флаг России жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей местных жителей ожидают массовые волны репрессий, в случае возвращения утраченных территорий в состав Украины.

На это прямо указал президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, жители вошедших в ходе проведенных осенью 2022 года референдумов в состав РФ украинских областей должны быть подвергнуты жесткой фильтрации. А всех поддержавших РФ ждет суровое наказание.

«Время лечит, но также лечит и правосудие. Я убежден, что должны быть приговоры», — заявил Зеленский в эфире телеканала CNN.

Президент Украины также подчеркнул, что от ответственности не уйдут также те жители указанных регионов, кто поддержал Россию вынужденно. А «остаются украинцами», по мнению Зеленского, только те, кто не выступал против ВСУ принципиально и ждал их возвращения.

Ранее Зеленский объяснил, зачем на самом деле Киеву нужны F-16.