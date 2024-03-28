Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что война в Европе и Америке это уже не вопрос времени, а нынешние реалии. Он предрек начало масштабного конфликта на Западе «очень скоро», передает телеканал CBS.

Зеленский продолжает «кошмарить» США и Европу, говоря о начале скорой войны и предупреждая о мощи России. Сам украинский президент оказался загнан в угол: недавно он был вынужден признать, что без помощи американских властей ВСУ потерпят поражение. У Украины, как оказалось, серьезные проблемы с артиллерией и боеприпасами.

Сейчас Владимир Зеленский пытается запугать Запад и выжать из него как можно больше помощи, военной и финансовой.

«Пока российские ракеты не долетают до США, но завтра они могут долететь в любую страну», — заявил лидер Киевского режима.

Зеленский также предположил, что обстановка на линиях соприкосновения может ухудшиться для ВСУ в мае или июне.

Ранее украинский солдат обратился к соотечественникам из плена и дал им совет.