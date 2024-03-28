«Бегите домой или сдавайтесь»: пленный ВСУ дал дельный совет украинским солдатам

Минобороны опубликовало историю военнослужащего ВСУ Вадима Отрошевского, попавшего в плен под Авдеевкой.

Он уверяет, что отказывался воевать, но командиры избили его и отправили на позиции.

Сменить подразделение обещали через четыре дня, но только через три недели поступил приказ отступить. Военнослужащие выдвинулись из Авдеевки колонной и попали прямиком в окружение. Отрошевский сразу же поднял руки.

«Мое пожелание одно — бросайте, пацаны, оружие. Есть возможность — бегите домой или сдавайтесь», — обратился пленный ВСУ к своим сослуживцам.

Ранее пленный украинец рассказал, что жители его родного Львова боятся выходить на улицу, чтобы не попасть в лапы военкомов.