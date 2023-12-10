Зеленский пообнимался с новым президентом Аргентины Милеем на его инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский объятиями поздравил своего аргентинского коллегу Хавьера Милея после инаугурации с вступлением в должность главы Аргентины.

Зеленский несколько секунд обнимал Милея. Потом, оторвавшись от объятий, похлопал аргентинца несколько раз по плечу, выразив надежду на крепкую дружбу как между ними, так и между народами Аргентины и Украины.

«Это новое начало для Аргентины, и я желаю президенту Миле и всему аргентинскому народу удивить мир своими успехами», — заявил Зеленский, видео с поздравлением он опубликовал в своем аккаунте в соцсетях.

53-летний Милей одержал победу на выборах президента Аргентины в ноябре. Политик, разделяющий либеральные взгляды и состоящий в партии соответствующей направленности, набрал с 56 % голосов во втором туре.

К слову, в Аргентине призывают Милея не сотрудничать с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также призвали нынешнего лидера страны отказаться от поддержки Киева.

Ранее сообщалось, что Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не прилетят на инаугурацию президента Аргентины Хавьера Милея.