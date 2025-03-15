Зеленский попал в тупик из-за ситуации в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в тупике из-за сложившейся ситуации в Курской области, где группировка ВСУ попала в окружение.

По мнению Владимира Рогова, председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, какое бы решение сейчас не принял глава киевского режима, оно в любом случае будет для него проигрышным, сообщает РИА Новости.

Напомним, 14 марта президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой сохранить жизни попавших в окружение в Курской области украинских бойцов.

Путин, в свою очередь, сказал, что с пониманием воспринял призыв Трампа руководствоваться принципами гуманности в отношении пленных украинцев. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что если украинцы сложат оружие, то им гарантируют жизнь.

Таким образом, Путин поставил Зеленского в тупик. Если Зеленский не отдаст приказ сдаваться, то его обвинят в гибели тысяч человек, а если прикажет сдаться, что это будет означать, что он признал свое поражение, пояснил Рогов.

Ранее сообщалось о том, что США и Украина не обсуждали в Саудовской Аравии отставку Зеленского.