Песков рассказал о поздней работе Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин заканчивает работу за полночь. По его словам, такой режим работы для российского лидера привычен.

Отрывок со словами представителя Кремля опубликовал журналист Павел Зарубин в мессенджере.

«График действительно очень плотный: президент заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь. И, собственно, рано утром он уже на связи, он уже снова функционирует», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также назвал Путина «абсолютным трудоголиком». По словам Пескова, таким российскому лидеру приходится быть в связи с политической обстановкой. Представитель Кремля подчеркнул, что Путин тратит много энергии и сил.

Накануне Путин совершил официальный визит в Белоруссию, где в Минске провел встречу с президентом республики Александром Лукашенко.

В субботу, 25 мая, российский лидер провел совещание по оборонно-промышленному комплексу. Встреча с представителями этого сектора прошла в Королеве. В воскресенье, 26 мая, Путин посетит Узбекистан, где встретится с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым.

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