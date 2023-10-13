Зеленский попросил у НАТО еще больше оружия для привлечения внимания

Президент Украины Владимир Зеленский удивил мировое сообщество своим визитом в Брюссель на саммит НАТО, а потом и неожиданным выступлением на заседании глав МИД стран альянса. Все это украинский лидер сделал ради привлечения внимания к своей стране в то время, как мир следит за ситуацией в Израиле. Соответствующее заявление сделал обозреватель Бен Холл в своем материале для издания Financial Times .

По словам обозревателя, выступление Зеленского с просьбами о еще больших количествах вооружения только подчеркивает беспокойства Киева сокращением помощи на фоне ситуации в Израиле.

Недавно журнал Foreign Policy заявлял об опасениях в Европе на фоне возможного дефицита боеприпасов для Израиля из-за того, что все запасы были отправлены на Украину.