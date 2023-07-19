Зеленский поручил усилить защиту портов после ночной атаки ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить охрану черноморских портов после серии ночных взрывов в Одесской области. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в своих соцсетях.

В ночь на 19 июля ВС РФ нанесли массированный удар по критической инфраструктуре Украины. По данным СМИ, были повреждены порты в Одессе. Как отметил мэр города Геннадий Труханов, эта атака стала самой мощной с начала специальной военной операции РФ на Украине.

«На утреннем селекторном совещании заслушал информацию о ночных российских ударах по Одесской области другим регионам. Военным дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры», – написал Зеленский.

Обстрелы критической инфраструктуры Украины стали ответом за теракт на Крымском мосту, отмечают СМИ. Подрыв автомобильного полотна произошел в ночь на 17 июля. По версии следствия, киевский режим использовал надводные беспилотники. Два человека погибли, несовершеннолетняя девочка пострадала. СК РФ завел уголовное дело по факту теракта.

Кроме того, в этот день Россия объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке. Как отмечал ранее президент РФ Владимир Путин, ни одно требование российской стороны не было выполнено в рамках этого соглашения.

Таким образом, Россия отозвала свои гарантии безопасности в Черном море, которые были даны в рамках черноморской инициативы Украине для беспрепятственного вывоза зерна из украинских портов.