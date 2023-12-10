Зеленский посетит Белый дом 12 декабря

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Белый дом 12 декабря для того, чтобы обсудить неопределенность в связи с согласованием новых денег для Киева. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы администрации американского президента.

В сообщении пресс-службы заявлено, что украинский лидер посетит Вашингтон 12 декабря. Сообщается, что Байден планирует обсудить с Зеленским американские «непоколебимые обязательства» перед украинским народом.

Известно также, что лидеры планируют обсудить нужды Украины и важность продолжения американской поддержки Киева в данный момент.

Как сообщили представители офиса Зеленского, главными темами беседы станет дальнейшее сотрудничество стран в вопросах обороны, совместные проекты по вооружению и координация усилий двух государств в следующем году.