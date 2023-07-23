Зеленский после удара ВС РФ по Одессе потребовал от Запада еще больше систем ПВО
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Президент Украины прокомментировал непрекращающиеся последние несколько дней ракетные удары российской армии, уничтожающей в Одесской области всю военную инфраструктуру ВСУ, вместе с БПЛА и наемниками.
Украинский лидер, в частности, призвал западных партнеров Киева предоставить Украине больше систем противо-воздушной обороны.
«Благодаря помощи партнеров и предоставленным Украине системам ПВО наши защитники неба спасли тысячи жизней. Но для всей нашей территории, для всех наших городов и общин нужно больше систем противовоздушной обороны», - заявил Зеленский в соцсетях.
Ране сообщалось, что минувшей ночью ВС РФ продолжили наносить удары по Одессе и ее пригородам. Пытаясь сбить ракеты украинская ПВО попала в Спасо-Преображенский собор в Одессе.