Зеленский после удара ВС РФ по Одессе потребовал от Запада еще больше систем ПВО

«Благодаря помощи партнеров и предоставленным Украине системам ПВО наши защитники неба спасли тысячи жизней. Но для всей нашей территории, для всех наших городов и общин нужно больше систем противовоздушной обороны», - заявил Зеленский в соцсетях.