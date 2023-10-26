Зеленский потерял свой статус престижного политика из-за событий на Ближнем Востоке

Конфликт между Израилем и ХАМАС оттеснил Украину в сторону. Теперь украинским президентом утерян имидж человека, с которым хочет общаться вся Европа.

Ранее ряд европейских глав государств конкурировали между собой за право общения с лидером Украины. Находиться рядом с ним считалось очень престижным, так считает польское издание Forsal. Все резко поменялось после нападения палестинских боевиков на Израиль. Зеленский попытался и тут быть на высоте, и даже запросил встречу с Нетаньяху.

«Израиль решительно его отверг, указав, что сейчас не самое подходящее время и место для встреч», - рассказали журналисты.

После этого у Украины появился серьезный конкурент в борьбе за помощь со стороны Запада. Украинский конфликт больше не является единственным вызовом мировой безопасности.