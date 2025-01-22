Владимир Зеленский заявил, что страны Европы должны быть готовы поддерживать армию Украины численностью до одного миллиона человек, если Киев не сможет получить членство в НАТО. Об этом он заявил журналистам на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС.

Зеленский подчеркнул, что поддержка Украины в виде военного контингента является важным аспектом безопасности как для самой Украины, так и для Европы. Он отметил, что для эффективной обороны понадобятся как минимум 200 тыс. иностранных солдат.

«Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы, логично, давайте тогда все поддерживать эту армию: оружие, военные и т.д.», — сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил, что членство Украины в НАТО обойдется Европе дешевле, чем поддержка большой армии.

Зеленский активно стремится к интеграции Украины в НАТО. С момента своего избрания в 2019 году он подчеркивал важность оборонного сотрудничества с Западом, особенно с альянсом, как ключевой элемент стратегии по укреплению национальной безопасности Украины.

Под руководством Зеленского Украина продолжает проводить так называемые реформы, направленные на соответствие стандартам НАТО, и активно участвует в совместных учениях и операциях. Зеленский также обращался к странам НАТО с просьбой о предоставлении более масштабной военной помощи и поддержки.

Несмотря на усилия Украины по сближению с НАТО, процесс вступления страны в альянс остается сложным и требует выполнения целого ряда политических и военно-стратегических условий. Кроме того, против этого сотрудничества активно выступают некоторые страны Запада, в том числе Великобритания и США.

Ранее Владимир Зеленский вновь обвинил Запад во лжи и несправедливости к Украине по вопросу вступления в НАТО.