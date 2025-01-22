Зеленский вновь обвинил Запад во лжи и несправедливости к Украине по вопросу НАТО

Владимир Зеленский выразил недовольство в адрес Запада, обвиняя соратников в нехватке искренности и неверности в вопросе присоединения Украины к НАТО, передает ТАСС.

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе во время общения с журналистами Зеленский заявил, что ключевые решения относительно членства Украина в Североатлантическом альянсе принимались без учета мнения самого Киева, а Германия и США фактически определили будущее Киева в НАТО.

«Это было нечестно по отношению к Украине и украинцам», — сказал Зеленский.

Особое внимание он уделил зависимости Украины от позиции Соединенных Штатов. По его словам, будущее Украины в НАТО будет зависеть от готовности американского президента Дональда Трампа поддержать эту идею.

Кроме того, он подчеркнул неоднократные заявки Украины на вступление в альянс. В сентябре 2022 года Киев подал заявку на ускоренное вступление. По информации западных источников, идея о членстве в НАТО касается лишь тех территорий, которые находятся под контролем Украины, чем Зеленский, похоже, тоже остался недоволен.

Ранее сообщалось, что читатели американской газеты Financial Times раскритиковали выступление Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе.