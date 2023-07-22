Зеленский потребовал от Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по зерновой сделке

Ситуация с невозможностью безопасно доставлять зерно и другую сельхозпродукцию из Украины в другие страны из-за отказа России от зерновой сделки требует экстренного вмешательства стран-членов НАТО, считает президент Владимир Зеленский.

Как заявил в своем ежедневно видеообращении в соцсетях украинский лидер, он обратился к генеральному секретарю Северо-Атлантического блока Йенсу Столтенбергу с просьбой незамедлительно созвать Совет Украина — НАТО, чтобы обсудить зерновой коридор в Черном море.

«Я обратился к Йенсу Столтенбергу с предложением безотлагательно созвать такой Совет (Украина — НАТО. — Прим. ред.) для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится. Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть», — сообщил Зеленский.

Он добавил, что также детально обсудил с генсеком НАТО возможные действия Украины по интеграции в военный блок.

Впервые зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН. Ее главная цель – доставка зерна из украинских портов нуждающимся странам. Для этого Россия разблокировала для украинских судов черноморские коридоры и выдвинула ряд требований. Ни одно из них, по словам Пескова, не было выполнено.

В понедельник, 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о приостановке участия в зерновой сделке. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская сторона вернется к исполнению своих обязательств в рамках этой инициативы, но только после того, как ее требования будут выполняться.

Ранее о бесперспективности участия РФ в зерновой сделке говорил президент Владимир Путин.