Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины могли бы стать бонусом для НАТО. Об этом он сообщил в интервью Associated Press.

По словам Зеленского, украинская армия, численность которой составляет 800 тыс. человек, стала бы «бонусом для альянса, особенно если Трамп захочет вернуть домой американские войска, дислоцированные за границей».

Зеленский считает, что членство Украины в Североатлантическом альянсе является самым бюджетным вариантом для партнеров.

Напомним, Москва уже не раз заявляла, что Украина должна отказаться от намерений по вступлению в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

Ранее сообщалось о том, что Зеленскому предсказали роль «главного козла отпущения» после падения Украины.