Зеленский предложил перенести празднование Рождества на Украине на 25 декабря

На данный момент на Украине, также как и в России, Рождество празднуется 7 января. Именно такой даты придерживается Российская православная церковь (РПЦ), которая отмечает православные праздники согласно юлианскому календарю.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что большая часть православных христиан празднуют Рождество Христово 25 декабря.

Раскольническая православная церковь Украины (ПЦУ) 24 мая утвердила на Архиерейском соборе полный переход на новолианский календарь, по которому, как отмечается в записке, живут многие православные церкви мира. Украина перейдет на новой календарь с 1 сентября.

Отмечается, что в случае, если празднование Рождества будет перенесено на 25 декабря, то и День Украинской Государственности будет перенес с 28 июля на 15 июля. Также изменится празднование Дня защитников и защитниц Украины – его перенесут с 14 октября на 1-е.

Ранее Зеленский перенес День Победы на Украине с 9 на 8 мая. 9 мая на Украине будет отмечаться День Европы.